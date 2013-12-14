Британский принц Гарри покорил Южный полюс (видео)

Экспедиционная группа, в состав которой входил принц Гарри, после трех недель путешествия в пятницу покорила Южный полюс, сообщает Зеркало недели со ссылкой на Интерфакс.

Помимо принца, в нее также входили ветераны британских вооруженных сил, получившие ранения и увечья в ходе боевых действий в Афганистане.

В экспедиции на Южный полюс участвовало несколько групп, в одну из которых входил принц Гарри.

В ходе нее путешественники столкнулись с непростыми погодными условиями. В частности, им приходилось выдерживать низкие температуры до минус 40 градусов по Цельсию, а также преодолевать шквалистый ветер, скорость которого местами достигала 80 км/ч.

Участники экспедиции начали подготовку к ней заранее.

В частности, в сентябре этого года сообщалось, что для подготовки к путешествию на Южный полюс принц Гарри и его товарищи по экспедиции провели более 20 часов при температуре -35 градусов по Цельсию и скорости "искусственного" ветра 72 км/час в специальной морозильной камере.