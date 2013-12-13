В АНБ не исключают амнистии Сноудену в обмен на неразглашение данных - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканалу CBS.

”Мое личное мнение - да, имеет смысл поговорить об этом. В этом случае мне понадобились бы гарантии, что оставшиеся данные будут в безопасности, и мои требования по этим гарантиям будут очень высоки. Это должно быть не просто обещанием с его стороны”, - сказал Леггетт на вопрос телеканала, может ли быть предоставлена амнистия Сноудену.

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По данным АНБ, на которые ссылается CBS, в распоряжении Сноудена осталось еще 1,5 миллиона секретных документов, которые он пока не обнародовал. Леггетт был назначен главой специальной группы, которая оценивает ущерб от откровений Сноудена.

По словам представителя АНБ, не все сотрудники спецслужбы считают, что Сноудена можно амнистировать. ”Это не единогласное мнение”, - сказал он. При этом руководитель АНБ генерал Кит Александер считает, что амнистия является плохой идеей.

”Это как если бы человек взял 50 заложников, расстрелял 10 и потом сказал: ”Если вы предоставите мне полную амнистию, а отпущу остальных 40”, - сказал Александер. ”Нам не нужно, чтобы кто-то следующий сделал подобное, убежал в Гонконг и в Москву с другими данными, зная, что он может пойти на аналогичную сделку”, - добавил руководитель АНБ.