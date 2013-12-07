Сноуден даст видеоинтервью депутатам Европарламента

По информации европейского интернет-издания EUobserver, это заседание должно состояться в районе 18 декабря, передает Интерфакс.

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"Заседание будет транслироваться в прямом эфире, но заявление (Сноудена - ред.) будет представлять собой записанные ответы на вопросы, которые мы ему пришлем заранее", - приводит издание слова члена Европарламента от Партии зеленых Германии Яна Филипа Альбрехта.

По его словам, вариант видеоконференции с участием Сноудена не рассматривался, поскольку в этом случае может быть выявлено местоположение экс-сотрудника ЦРУ.