Сноуден даст видеоинтервью депутатам Европарламента
03:22, 07 декабря 2013Мир
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В декабре на заседании комитета по гражданским свободам Европарламента будет показана видеозапись, на которой экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден ответит на заранее подготовленные вопросы депутатов Европарламента
Сноуден даст видеоинтервью депутатам Европарламента / Скріншот інтерв’ю The Guardian
По информации европейского интернет-издания EUobserver, это заседание должно состояться в районе 18 декабря, передает Интерфакс.
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"Заседание будет транслироваться в прямом эфире, но заявление (Сноудена - ред.) будет представлять собой записанные ответы на вопросы, которые мы ему пришлем заранее", - приводит издание слова члена Европарламента от Партии зеленых Германии Яна Филипа Альбрехта.
По его словам, вариант видеоконференции с участием Сноудена не рассматривался, поскольку в этом случае может быть выявлено местоположение экс-сотрудника ЦРУ.
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