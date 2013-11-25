Дело Берлускони: президент Италии не видит причин для помилования

Президент Италии Джорджо Наполитано заявил, что не видит оснований для вмешательства в дело Сильвио Берлускони и его помилования. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Diretta News.

По словам Наполитано, бывший премьер-министр страны был осужден по серьезным обвинениям и должен проявлять уважение к государственным институтам.

Днем ранее Берлускони заявил, что Наполитано должен его помиловать, чтобы уберечь от «позора общественных работ». Тем не менее, официальное прошение президенту направлено еще не было, отмечает Agence France-Presse.

В среду, 27 ноября, в итальянском Сенате будет рассмотрен вопрос об исключении Берлускони из состава этой палаты в связи с признанием его виновным в мошенничестве. Сам бывший премьер считает все дела против него политически мотивированными, а его возможное исключение называет «государственным переворотом».

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Окончательный приговор по делу о мошенничестве был вынесен в августе 2013 года. Берлускони был приговорен к году тюрьмы. Экс-премьер попросил заменить этот срок общественными работами, потому что итальянское законодательство предоставляет лицам пожилого возраста возможность выбрать альтернативу тюремному заключению. Кроме того, в октябре Берлускони было запрещено два года занимать государственные посты.

Первый приговор по этому делу был вынесен в октябре 2012 года. Берлускони тогда получил четыре года тюрьмы, однако затем этот срок был сокращен по амнистии. Политик был признан виновным в том, что внедрил в своем холдинге Mediaset такую схему, которая позволяла ему уклоняться от налогов при покупке прав на американские фильмы. В итоге итальянский бюджет в 2002—2003 годах недополучил около семи миллионов евро.

Помимо этого Берлускони был признан виновным в связях с несовершеннолетней проституткой, а также в организации утечек полицейской информации о прослушке его политических оппонентов. Приговоры по этим делам еще не вступили в силу, так как они были обжалованы.