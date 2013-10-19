Для Берлускони сократили запрет занимать должности с 5-ти до 2-х лет

Апелляционный суд Милана сократил до двух лет запрет для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони занимать государственные должности в связи с делом о финансовых махинациях политика, передает РИА «Новости».

Как сообщается, защита Берлускони требовала для него минимального наказания в один год, предусмотренного за подобные преступления. Однако прокурор настаивал на самом высоком сроке. В итоге суд принял решение сократить срок запрета для экс-премьера занимать государственные должности с пяти до двух лет.

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Кассационный суд Италии 1 августа подтвердил приговор бывшему премьеру страны Берлускони. Его приговорили к четырем годам тюрьмы за финансовые махинации в своей компании Mediaset. Апелляционный суд в мае приговорил Берлускони к четырем годам тюремного заключения и постановил, что известный политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности. Данное решение Кассационный суд вернул в апелляционную инстанцию для пересмотра.