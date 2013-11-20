Facebook признал Косово

Косовский премьер Хашим Тачи заявил, что представители соцсети сообщили ему о своем решении вчера.

По словам Тачи, он приветствовал этот шаг. До этого жители Косово, которые хотели создать себе страницу на Facebook, должны были регистрироваться как граждане Сербии, сообщает Радио Свобода.

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Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Белград до сих пор не признает этого факта. Одновременно в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Евросоюза, Сербия и Косово договорились о нормализации отношений.

Белград стремится в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС.

Более 100 стран, включая США, и все, кроме пяти, члены Евросоюза, признали независимость Косово.