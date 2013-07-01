Косовские албанцы ввели визы для украинцев

Албанские власти края Косово сегодня ввели визовый режим для граждан 87 стран мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует главу косовского МИД Энвера Ходжая.

В список стран, гражданам которых для въезда в Косово теперь понадобится оформить визу, вошли также РФ, Белоруссия, Молдавия, государства Западной Европы, а также ряд стран Азии и Африки, в том числе Китай, Египет, Индия, Пакистан и Индонезия.

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По словам министра, визовый режим с рядом стран мира защитит Косово от нелегальной миграции и торговли людьми.