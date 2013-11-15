Тройка кредиторов выдвинула Греции новые условия

"Тройка", представители кредиторов от ЕЦБ, ЕК и МВФ, регулярно оценивает ситуацию в Греции, без ее одобрения выполнения требований кредиторов по восстановлению экономики страны невозможно предоставление траншей финпомощи от ЕС и МВФ, пишет РИА Новости.

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"Власти Греции должны срочно исполнить четыре условия: исполнять основные элементы, одобренные в рамках предыдущей оценки ("тройки" — ред.); предпринять меры, чтобы закрыть дыру в бюджете 2014 и 2015 годов; претворять в жизнь структурные реформы; улучшить управление процессом приватизации", — сказал Дейссельблум.

"Нам необходим прогресс по этим оставшимся четырем пунктам, чтобы "тройка" могла завершить свою оценку. Мы знаем, как много уже сделала Греция, однако работа еще не завершена. Чтобы вернуться к устойчивому росту и созданию рабочих мест, программа должна быть претворена в жизнь", — добавил глава Еврогруппы.