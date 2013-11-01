Грецию лишили статуса развитой страны
Аналитическое агентство S&P Dow Jones Indices переместило фондовый рынок Греции из списка "развитых" в "развивающиеся". Таким образом, Греция потеряла статус развитой экономики.
По мнению аналитиков агентства, фондовый рынок Греции за последние несколько лет существенно сократился в размерах, а так же отстает от фондовых рынков развитых стран, передает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, кредитный рейтинг Греции сейчас находится на уровне "B-", в то время как минимальным рейтингом для включения страны в список развитых стран является "BB+".
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В июне текущего года международное аналитическое агентство MSCI Barra также внесло фондовый рынок Греции в список "развивающихся".
По мнению MSCI Barra, качество кредитования, залоговых операций с ценными бумагами и оборотоспособности активов в Греции не находятся на требуемых уровнях, а размер рынка не удовлетворяет критерию развитых государств уже на протяжении как минимум двух лет.