Грецию лишили статуса развитой страны

По мнению аналитиков агентства, фондовый рынок Греции за последние несколько лет существенно сократился в размерах, а так же отстает от фондовых рынков развитых стран, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, кредитный рейтинг Греции сейчас находится на уровне "B-", в то время как минимальным рейтингом для включения страны в список развитых стран является "BB+".

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В июне текущего года международное аналитическое агентство MSCI Barra также внесло фондовый рынок Греции в список "развивающихся".

По мнению MSCI Barra, качество кредитования, залоговых операций с ценными бумагами и оборотоспособности активов в Греции не находятся на требуемых уровнях, а размер рынка не удовлетворяет критерию развитых государств уже на протяжении как минимум двух лет.