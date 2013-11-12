Из московского общежития выселили тысячу мигрантов

Судебные приставы нашли на юге Москвы общежитие, в котором были нарушены санитарные правила, оттуда выселили около тысячи мигрантов, сообщило во вторник УФССП столицы.

"На территории трехэтажного общежития проживало более тысячи трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суд решил, что некоторые нежилые помещения не переведены в жилые, находятся в промышленной зоне, нарушены нормы жилой площади на одного человека, не предусмотрены помещения общего пользования. При этом часть комнат не обеспечена мебелью.

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Кроме того, у 25 человек в общежитии были проблемы с паспортами и регистрацией. Тем, у кого были все необходимые документы, как сообщает ведомство, была предоставлена возможность собрать свои вещи и покинуть территорию общежития.

В настоящее время все помещения общежития опечатаны. "На основании постановления Нагатинского районного суда судебные приставы приостановили ООО "О"на 90 суток в связи с нарушением санитарного законодательства", - сообщает ведомство.