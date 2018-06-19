После Бирюлево в России началась новая компания против мигрантов

В минувшие выходные Москву потрясли очередные массовые беспорядки. Поводом стало убийство 25-летнего Егора Щербакова из Бирюлево (спальный район на юге Москвы). Записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей говорили о том, что преступление совершил человек неславянской внешности. Позже оказалось, что убийца – мигрант из Азербайджана. Орхана Зейналова уже через два дня задержали в подмосковной Коломне.

Такому оперативному задержанию в первую очередь поспособствовало народное негодование жителей Бирюлево. После убийства Егора Щербакова они собрались на народный сход, по некоторым оценкам, их было не менее полтысячи человек. Люди требовали скорейшего расследования преступления и закрытия Покровской овощной базы в Бирюлево, большинство работников которой – нелегальные мигранты из Средней Азии. «Народный сход» быстро перерос в народных бунт, и завершился погромом торгового центра «Бирюза» и столкновениями с бойцами ОМОНа. Разъяренная толпа, в которой кроме простых местных жителей, оказалось немало националистов и футбольных фанатов, кричала «Россия для русских!», и бросала бутылки и камни в полицейских. Во время «схода» задержали около 400 человек. Бирюлевские события потребовали личного вмешательства главы МВД России Владимира Колокольцева, которые по плану «Вулкан» мобилизовал весь личный состав московской полиции.

И это уже далеко не первый случай в РФ, когда на фоне бездействия полиции люди в поисках правды выходят на улицы. Так, было в конце 2010 года на Манежной площади, когда националисты избивали выходцев из Кавказа, так произошло этим летом в российском Пугачеве, где убийство местного жителя выплелось в межэтническое противостояние.

Теперь власти постарались сделать все, чтобы доказать, что они контролируют порядок в городе. Операция по захвату Орхана Зейналова провели в лучших традициях Голливуда: подозреваемого показательно привезли в Москву на вертолете в сопровождении многочисленных бойцов спецназа в масках, и доставили «на ковер» лично к главе МВД. В эти же дни полицейские провели очередной рейд по задержанию нелегальных мигрантов: в участках оказались еще около 1200 гастарбайтеров, большинство из которых были задержаны на злосчастной Покровской овощебазе, где, как оказалось, работал и сам Орхан Зейналов. Сейчас московские власти обещают проверить каждую столичную квартиру, где могут проживать нелегалы.

«Мы понимаем и поддерживаем требования москвичей навести порядок на рынках, торговых базах, пресечь нелегальную миграцию и улучшить работу правоохранительных органов», - заявил после случившегося мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, выдворение нежелательных лиц из Москвы будут продолжаться и впредь.

Сегодня Россия занимает второе место по количеству мигрантов в мире, из которых 3,5 млн находятся там нелегально. За последние годы в РФ уже и без того ужесточили миграционные правила для иностранцев, и сегодня вопрос стоит как раз в выполнении существующих законов. Но они, очевидно, просто не работают, ведь предположить, что правоохранители не знали о нелегалах на Покровском овощебазе, сложно (руководство местной полиции было уволено только после того, как события в Бирюлево возымели общественный резонанс).

Конфликты с мигрантами в России неизбежны, ведь тут и к «своим», но – неславянским – этносам, относятся не всегда терпимо. Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнению, большинство россиян москвичей с большей симпатией относятся к белорусам и украинцам (17% и 15% соответственного), чем к кавказским народам в целом. Уровень антипатии к последним, как свидетельствует прошлогодний опрос ВЦИОМ, достиг в Москве 31% опрошенных. Еще опрос – Фонда общественного мнения, - свидетельствует, что большинство россиян (65%) с опаской относится к трудовым мигрантам. Треть респондентов уверены, что они вообще не нужны, так как «их слишком много в России», и «каждая нация должна жить в своей стране, пусть живут у себя».

Такой социальный запрос, очевидно, диктует и новые законы в отношении мигрантов. С начала года в России начали действовать новые миграционные правила. Теперь за любое административное нарушение, совершенное на территории РФ, иностранцев ждет автоматический запрет на въезд на территорию РФ минимум на три года. Для злостных нарушителей миграционных правил предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность, которая предполагает длительные сроки лишения свободы. Такие меры, не секрет, были вызваны в первую очередь засильем гастарбайтеров из стран Средней Азии. Хотя теперь касаются всех иностранцев, в том числе – и трудовых мигрантов из Украины. Их, по подсчетам Федеральной Миграционной Службы РФ, сегодня в России не меньше 1,5 миллиона.

С начала этого года, согласно новому закону, 280 тыс. иностранцев уже запрещен въезд на территорию РФ сроком не менее трех лет. По данным ФМС в России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 750 тыс. – кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

Еще год назад глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявлял УНИАН, что не планируется проводить специальных акции против граждан Украины, которые чаще других нарушают трудовое законодательство РФ.

«Украинцы пользуются тем, что они могут приезжать к нам на 90 суток – они приезжают, работают, не платя налоги, и уезжают. Процент незаконно работающих со стороны Украины гораздо больше других стран», - сказал К.Ромодановский. – «Хорошо это или плохо, покажет время. По крайней мере, мы имеем адекватную рабочую силу, имеем людей, которые знают русский язык, с которыми нам легко общаться и вы понимаете, что визуально мы их (украинцев) не отличаем, не замечаем. Обращаем мы внимание на другие страны, граждане которых отличаются от коренных жителей России».

Но на практике перед законом у украинцев нет никаких преференций (кроме права находится на территории РФ без регистрации 90 дней), и если они будут нарушать новые миграционные правила, их будут наказывать так же, как всех остальных нарушителей. Все это может существенно сократить приток трудовых мигрантов из Украины в РФ. Сегодня украинцы, как правило, - это высококвалифицированные рабочие, большинство из них работает на нефтяных и газовых месторождениях, в сфере обслуживания, в it-индустрии, в культурной сфере и т.д..

«Это будет большое неудобство на рынке труда, если количество украинцев сократиться. Ведь при нынешней ситуации я не вижу, кто бы мог заместить на рынке России трудовые ресурсы из Украины – по объему трудовых ресурсов, по ментальному, культурному уровню. Ведь граждане из стран Средней Азии работают в основном разнорабочими, выполняют труд, не требующий квалификации, и очень часто просто не знают языка», - рассказал УНИАН российский эксперт по миграционному праву Евгений Айриянц.

По мнению специалистов, сегодня, несмотря на ксенофобию в обществе и недовольство приезжими, Россия все же нуждается в трудовых мигрантах (по некоторым подсчетам – не менее чем в 300 тысяч человек в год). А, значит, если не из Украины, то из других стран туда все равно приедут рабочие руки.

Сегодня желающих больше всего из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Возможно, поэтому, как прогнозируют специалисты в миграционной сфере, очень скоро Россия все-таки вынуждена будет пойти на миграционную амнистию: вывести из тени нелегально работающих мигрантов, определить точное количество трудовых мигрантов в стране, и, возможно, чтобы выровнять трудовой баланс – даже ввести преференции по оформлению на работу для граждан отдельных стран, например, Украины.

Роман Цимбалюк, Москва