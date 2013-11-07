Россия не обжаловала решение ЕСПЧ по делу Ходорковского и Лебедева

Министерство юстиции РФ не обжаловало постановление Европейского суда по правам человека относительно жалобы «Ходорковский и Лебедев против России», которая может стать основанием для пересмотра приговора и возобновления производства по уголовному делу.

Как сообщили УНИАН в ЕСПЧ, в июле этого года суд огласил решение по второй жалобе Ходорковского, обязав РФ выплатить экс-главе ЮКОСа 10 тыс. евро компенсации.

По информации Минюста, постановление ЕСПЧ становится окончательным по истечении трех месяцев с даты его вынесения, если не поступило обращений сторон о передаче дела в Большую палату Европейского суда.

"Российские власти не ходатайствовали о передаче названного дела в Большую палату и не получали сведений из Европейского суда о подаче заявителями такого ходатайства", - сообщили в пресс-службе.

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Вместе с тем, по данным российского министерства, ЕСПЧ не уведомлял Россию о том, что постановление стало окончательным, и по состоянию на 6 ноября оно не значится таковым в официальной базе Европейского суда HUDOC.

«Выплата присужденной Ходорковскому суммы компенсации будет осуществлена в порядке, установленном постановлением по жалобе «Ходорковский и Лебедев против России»: после получения уведомления Европейского суда о том, что названное постановление стало окончательным, в течение 3 месяцев со дня, когда постановление стало окончательным», - отмечается в релизе ведомства.

30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям УК РФ "хищение" и "легализация денежных средств, полученных преступным путем" и приговорил их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позже Мосгорсуд в порядке кассационной проверки признал приговор законным и обоснованным, а президиум Мосгорсуда 20 декабря прошлого года смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву до 11 лет лишения свободы. В итоге Лебедев должен выйти на свободу в августе 2014 года, Ходорковский - в октябре 2014 года.

25 июля ЕСПЧ не признал "дело ЮКОСа" политически мотивированным. Однако, как сообщили в Минюсте, решение ЕСПЧ может стать основанием для пересмотра приговора в какой-то его части.

В соответствие с российским УПК, вступившие в силу постановления ЕСПЧ рассматриваются в качестве вновь открывшихся обстоятельств, по которым возможно пересмотреть ранее вынесенный и вступивший в силу приговор.

"Это может стать основанием для нового заседания, где суд с учетом нарушений, зафиксированных ЕСПЧ, должен будет определить, насколько они отразились в вынесенном приговоре", - пояснили в Минюсте.

В то же время, в министерстве напомнили, что такие нарушения, как содержание Ходорковского в клетке или то, что в суде не выслушали двоих из 158-ми свидетелей, вряд ли может привести к полному пересмотру приговора. Приговор может быть скорректирован лишь в какой-то части, не исключили в Минюсте.

"Верховный суд должен определить, насколько зафиксированные ЕСПЧ нарушения существенны", - добавил собеседник агентства.

При этом постановление ЕСПЧ вступает в силу через три месяца после публикации, если не будет обжаловано.