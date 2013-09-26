Ходорковский стал лауреатом премии Леха Валенсы

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Института Леха Валенсы.

"В этом году мы вручаем награду Михаилу Ходорковскому, для которого экономическая свобода, общественные ценности и общественная справедливость стали основой его политической деятельности", - сказал Валенса сегодня на пресс-конференции, объявляя нынешнего победителя.

"Несмотря на несправедливость, с которой ему пришлось столкнуться, он не перестал верить в смысл собственных действий, стремясь реализовать мечты об открытом мире, в котором с уважением будут относиться к правам человека", - сказал Валенса.

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Отличие и денежную награду в размере 100 тысяч долларов от имени Михаила Ходорковского получит его сын Павел в ближайшее воскресенье, 29 сентября.

Согласно сообщению, сын Ходорковского планирует передать денежную награду на деятельность организации, которую укажет его отец.

В этом году Институт Леха Валенсы будет вручать эту награду в шестой раз.