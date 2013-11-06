Главное за день: обзор топ-новостей

Международный трибунал огласит решение по судну Greenpeace 22 ноября

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге 22 ноября вынесет решение по вопросу об освобождении судна Arctic Sunrise и его экипажа, обвиняемого в России в хулиганстве.

Нидерланды требуют дать возможность судну Arctic Sunrise покинуть территориальные воды РФ, освободить его экипаж, приостановить административные и судебные разбирательства в российских инстанциях и воздержаться от каких-либо шагов, которые могли бы "усугубить" ситуацию вокруг этого дела.

МВД предлагает ввести в Украине идентификационные карточки ребенка

Главная идея создания идентификационной карточки ребенка – облегчение розыска подростка в случае его исчезновения.

МВД Украины предлагает ввести в стране идентификационные карточки ребенка. Подобный опыт введен в нескольких государствах, в частности – в США и Канаде.

Крашкова рассказала, почему отказалась от одного из своих адвокатов

Жертва ”врадиевского изнасилования” Ирина Крашкова расторгла договор с адвокатом Стельмахом, поскольку, по ее словам, он не работал.

Также Первомайский городской районный суд во время рассмотрения "врадиевского дела" отклонил ходатайства потерпевшей Ирины Крашковой об открытии судебного процесса и проведении судебных заседаний через день, а не каждый день. Кроме того, суд отказал в ходатайстве о более длинных перерывах в судебных заседаниях.

Профильный комитет ВР отправил все законопроекты "о Тимошенко" на доработку

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отправил на доработку все четыре законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.

Виталий Кличко получил награду WBC

На проходящей в Бангкоке (Таиланд) 51-й ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) чемпиону мира в супертяжелом весе Виталию Кличко была вручена почетная награда WBC за вклад в развитие бокса.

Депутаты решили не расставаться с пенсионными привилегиями

Изменениями в законы Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О статусе народного депутата Украины» предлагалось ликвидировать пенсионные привилегии чиновников и народных депутатов и назначать им пенсию на общих основаниях.

Также ВР не поддержала законопроект об уменьшении пенсионного возраста - проект Закона Украины ”О внесении изменений в Закон Украины ”Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно страхового стажа и условий выхода на пенсию, назначения и ее выплаты за прошедшее время)».

К тому же, Рада отказалась уменьшить страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, не поддержав в первом чтении проект Закона Украины о внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (регистрационный номер 2997).

В России освободили украинского рыбака Федоровича - СМИ

В российском городе Ейск освободили Александра Федоровича – единственного украинского рыбака, который выжил после июльского инцидента в Азовском море.

Миссия Кокса-Квасневского приехала в Украину - СМИ

Миссия Европейского парламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского приехала в Украину в 25-й раз, чтобы попытаться найти решение дела Юлии Тимошенко.

Инфляция в октябре составила 0,4% - Госстат

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен в стране зафиксирован впервые с мая текущего года.

В Киеве открыта новая станция метро “Теремки”

В Киеве открыта новая станция метро “Теремки”, которой завершено строительство Куреневско-Красноармейской линии.

Глава МИД Швеции: Я никогда не был уверен в подписании ассоциации с Украиной

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что «никогда не был уверен» в том, что Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной будет подписано на саммите участников инициативы ЕС «Восточное партнерство» в Вильнюсе в конце месяца.