В ВР отправили все законопроекты "о Тимошенко" на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета была создана рабочая группа, которую возглавил народный депутат от Партии регионов Геннадий Васильев для доработки данных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в ВР зарегистрированы 4 законопроекта, которые открывают возможности для лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей.

Это, в частности, законопроект, внесенный лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также законопроекты, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко и Владимиром Купчаком.

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Миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных за рубежом нужно искать на основе законопроекта Лабунской.

1 ноября сама Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать.

Верховная Рада в четверг, 7 ноября, планировала первым вопросом рассмотреть четыре законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.