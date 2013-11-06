Международный трибунал огласит решение по судну Greenpeace 22 ноября

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге 22 ноября вынесет решение по вопросу об освобождении судна Arctic Sunrise и его экипажа, обвиняемого в России в хулиганстве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАПСИ.

Нидерланды требуют дать возможность судну Arctic Sunrise покинуть территориальные воды РФ, освободить его экипаж, приостановить административные и судебные разбирательства в российских инстанциях и воздержаться от каких-либо шагов, которые могли бы "усугубить" ситуацию вокруг этого дела.

Амстердам обратился в трибунал в связи с инцидентом в Печорском море 18 сентября, когда активисты «Гринпис» попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф", чтобы провести акцию против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна экологов Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Судно под флагом Нидерландов было отбуксировано в Мурманск, а активисты арестованы по обвинению в пиратстве. Позже дело переквалифицировали на статью "хулиганство". Всего под стражей остаются 30 человек, в том числе гражданин Украины, кока Arctic Sunrise Руслан Якушев.