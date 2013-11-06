Депутаты решили не расставаться с пенсионными привилегиями

Верховная Рада Украина не поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о гарантировании прав на справедливое пенсионное обеспечение и отмене некоторых норм пенсионной реформы)» (регистрационный номер 2072а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 210 (при необходимых 226 - УНИАН) из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Изменениями в законы Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О статусе народного депутата Украины» предлагалось ликвидировать пенсионные привилегии правительственных чиновников и народных депутатов. Предлагалось назначать пенсию этим категориям граждан на общих основаниях, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Проектом предлагалось восстановить право на получение пенсии мужчинами при достижении возраста 60 лет и при трудовом стаже не менее 25 лет и женщинами – при достижении возраста 55 лет и стаже 20 лет, как это было до изменений в пенсионном законодательстве 2011 года.