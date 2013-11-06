Инфляция в октябре составила 0,4% - Госстат

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.