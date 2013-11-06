Глава МИД Швеции: Я никогда не был уверен в подписании ассоциации с Украиной

Как отметил Бильдт в интервью Радио Свобода, очень многое еще не решено.

По его словам, все будет зависеть от того, что наблюдательная миссия Европейского парламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасневским сообщит 14 ноября в отчете о выполнении Украиной условий ЕС для этого подписания, и от того, как это оценят на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 18 ноября.

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«Но пока я бы не делал слишком больших ставок ни на одну из возможностей. Если бы я взялся оценивать, то моя оценка была бы, скорее, с немного пессимистической стороны», – заявил он.

Напомним, Украина надеется подписать с ЕС Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе, но для этого Киев должен выполнить ряд требований Евросоюза. За выполнением одного из этих требований - «решения дела с выборочным правосудием», под чем понимают предоставление заключенной Юлии Тимошенко возможности выйти из-под стражи для лечения за границей на тех или иных условиях, - наблюдает миссия Европарламента, которая должна представить окончательный отчет на будущей неделе.