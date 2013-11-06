В России освободили украинского рыбака Федоровича - СМИ

Вчера поздно вечером российские правоохранители объявили Федоровичу, что он может покинуть территорию России, и оформили соответствующие документы.

По словам самого Александра Федоровича, в подписанных им бумагах говорится, что он должен при необходимости вернуться в Россию для участия в суде. Ориентировочно речь идет о феврале 2014 года, сообщает радио «Свобода».

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Сегодня около 6:00 по киевскому времени Федорович вместе со своим украинским адвокатом Александром Кудиновым покинул Ейск и сейчас должен пересекать российско-украинскую границу

Справка УНИАН. 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен и попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственный отдел Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ждет суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников умышленно протаранил баркас.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении его уголовного дела.

14 сентября в МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщили, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по результатам этих консультаций выступил с требованием объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на Родину.