МВД предлагает ввести в Украине идентификационные карточки ребенка

Сейчас проект относительно заполнения идентификационной карточки ребенка уже апробируется на базе Ивано-Франковской области, где начинает действовать программа «Исследователи», сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Главная идея создания идентификационной карточки ребенка – облегчение розыска подростка в случае его исчезновения. Граждане будут иметь возможность заполнить карточку вместе со своим ребенком. Попутно взрослые смогут обсудить с подростком элементарные правила безопасности: как себя вести, чтобы не стать жертвой преступления. Советы специалистов размещены в бланке карточки.

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Дети-участники программы «Исследователи» вместе с работниками подразделений уголовной милиции по делам детей будут распространять бланки карточки во время родительских собраний в школах. Заполненную идентификационную карточку родители будут хранить дома. В случае исчезновения ребенка предоставление карточки с информацией значительно облегчит правоохранителям его розыск. Кроме того, при выезде на отдых за границу граждане смогут брать карточку с собой и в случае необходимости – предоставить местным правоохранительным органам.

«Подобный опыт введен в нескольких государствах, в частности – в США и Канаде. В этих странах он уже доказал свою эффективность», – отметил начальник Управления уголовной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко.