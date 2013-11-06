Крашкова рассказала, почему отказалась от одного из своих адвокатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в суде сказала сама Крашкова.

"Я считаю, что его работа не устраивала меня... сказать правильно - вообще отсутствие работы. Я не получила от него то, чего ожидала в правовом смысле. Вот и все", - сказала Крашкова.

По ее мнению, ее единственный представитель в суде Руслан Радецкий вполне справится сам в этом судебном процессе.

"Именно Руслан Станиславович (Радецкий) выполняет функции моего защитника, адвоката. Один он справляется со всеми поставленными задачами, поэтому я не считаю, что еще кто-то нужен", - сказала Крашкова.

Как сообщал УНИАН, 30 октября стало известно, что Крашкова расторгла договор со Стельмахом.

После завершения досудебного расследования Крашкова отказалась от услуг адвоката Ирины Поспеловой.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

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28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.