Суд по "врадиевскому делу" отклонил два ходатайства Крашковой

Первомайский городской районный суд во время рассмотрения "врадиевского дела" отклонил ходатайства потерпевшей Ирины Крашковой об открытии судебного процесса и проведении судебных заседаний через день, а не каждый день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве судебного заседания журналистам сообщил представитель потерпевшей в суде Руслан Радецкий.

"Мы подали ходатайство об открытии судебного заседания, но снова было отклонено это ходатайство, не смотря на то, что сторона защиты Дрыжака незаконно обнародовала всю информацию (невеста подсудимого Евгения Дрыжака на флешке передала журналистам материалы дела), в частности ту информацию, из-за которой было закрыто судебное заседание. То есть от общества скрывать больше нечего", - сказал Радецкий.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве о более длинных перерывах в судебных заседаниях.

"Желание Ирины, чтоб судебные заседания проходили все-таки через день, с перерывом на один час, поскольку ей надо психологически и морально восстановиться и даже пообедать. К сожалению, оно тоже было отклонено", - сказал адвокат.

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Судебные заседания проходят со вторника по пятницу с перерывом на обед - 30 мин.

Зато было удовлетворено ходатайство потерпевшей стороны о повторном допросе одного из свидетелей, его суд планирует опросить завтра. Однако Радецкий не уточнил, кто именно этот свидетель.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.