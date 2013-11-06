ВР не поддержала законопроект об уменьшении пенсионного возраста

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали лишь 195 (при необходимых 226 - УНИАН) из 385 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

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Данным законопроектом предлагалось внести изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Изменениями предусматривалось, что лица имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.