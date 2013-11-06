ВР отказалась уменьшить страховой стаж, необходимый для назначения пенсии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект проголосовал лишь 221 депутат (при необходимых 226 - УНИАН) из 399 зарегистрированных в сессионном зале. В то же время парламент отправил этот законопроект на повторное первое чтение.

Данным законопроектом предусматривалось, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 30 лет, а у женщин 25 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В случае выплаты застрахованному лицу пожизненной пенсии, предусмотренной данным Законом, минимальный размер пенсии по возрасту в солидарной системе уменьшается на размер указанной пенсии».

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В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» с 1 октября 2011 года страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, а также пенсий в соответствии с специальными законами увеличен для мужчин с 25 до 35 лет, а для женщин – с 20 до 30 лет. При этом не было учтено, что лица предпенсионного возраста, другие лица, старше 50 лет, имевшие страховой стаж, необходимый для назначения пенсий в соответствии с законодательством, действовавшим до 1 октября 2011 года, фактически оказались лишенными права на назначение пенсии по возрасту в полном размере в связи с невозможностью приобретения увеличенного данным Законом стажа до достижения ими пенсионного возраста.

В записке сказано, что реализация положений указанного Закона относительно повышения нормативной длительности страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере 35 лет для мужчин привела фактически к потере сверхурочного стажа, а во многих случаях и возможности заработать даже минимальную пенсию. В связи с этим требование относительно необходимого для назначения минимального размера пенсии для мужчин целесообразно установить на более низком уровне - 30 лет страхового стажа, а для женщин - на уровне 25 лет страхового стажа.