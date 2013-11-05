Украинцы знают английский хуже поляков, но лучше россиян - исследование
21:48, 05 ноября 2013Мир
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Международный образовательный центр Education First опубликовал индекс владения английским языком, в который впервые попала Украина
Украина заняла 27-е место по уровню знания английского языка
Международный образовательный центрEducation First опубликовал индекс владения английским языком, в который впервые попала Украина.
Всего в рейтинг входит 60 стран, для которых английский не является родным.
Список был составлен по результатам тестирования в 2012 году. Его прошли 750 тысяч человек из разных стран.
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По данным Education First, лучше всего английским владеет Скандинавния: первые три места заняли Швеция, Норвегия и Нидерланды.
Польша заняла 8-е место, Украина - 27-е, а Россия расположилась с отрывом - на 31 месте.
Хуже всего ситуация с владением английским обстоит в Алжире, Саудовской Аравии и Ираке.
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