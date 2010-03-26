Нардепы смогут изучать английский, не выходя из Верховной Рады

Отныне, народные депутаты и аппарат Верховной Рады Украины могут изучать английский язык, знакомиться с традициями британской демократии, фактически, не выходя из стен парламентского здания. Здесь открылся Учебный центр Британского Совета, в котором можно учить или совершенствовать английский язык.

Учебный центр оборудован 13-ью местами, укомплектовыванными рабочими электронными станциями, которые подключены в компьютерную сеть. На дисплеях – современные учебные программы разных уровней сложности, разработанные ведущими языковедами Кембриджского и Оксфордского университетов. Программы включают грамматические упражнения, тексты для обогащения словарного запаса; в аудио формате их начитывают известные британские дикторы и актеры. Как отмечает директор Британского Совета в Украине Маргарет Джек, коллекция Центра включает также словари и пособия, литературу об истории Великобритании.

На вопрос Радио Свобода, что стало причиной открытия Центра, посол Ли Тернер ответил сначала на украинском языке: «Правительство Великобритании верит в то, что Украина – это европейская страна. Это очень важно для нас! Безусловно, это значит, что очень выгодно для Украины, чтобы депутаты красиво разговаривали на иностранных языках».

И прибавил на английском: «Очевидно, Великобритания активно поддерживает действия Украины, направленные на евроинтеграцию. Да, Украине придется пройти путем болезненных реформ и изменений, прежде чем стать членом Евросоюза. Британия готова углубить сотрудничество с Украиной в области внедрения демократических реформ, и изменений, необходимых для интеграции. Среди прочего, это касается и преодоления языковых барьеров, гуманитарной интеграции в Европу».