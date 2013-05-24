Украинско-канадский центр появился в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, центр открыт в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Бекетова.

В церемонии презентации культурно-образовательного центра приняли участие советник и заместитель посла Канады в Украине Грегори Лемермайера, первый заместитель Харьковского городского головы Андрей Парамонов, директор Департамента науки и образования облгосадминистрации Роман Шаповал, а также ректор университета Владимир Бабаев.

Целью создания центра является развитие украинско-канадского сотрудничества посредством совместных программ для культурной и образовательной коммуникации.

Основные задачи центра: языковая подготовка студентов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Бекетова, установление и развитие плодотворных академических связей университета и других высших учебных заведений Харькова с научно-образовательными и культурными учреждениями Канады, продвижение украинско-канадских образовательных программ, реализация двусторонних проектов в сфере академических обменов, грантов и научных исследований и т.п..

Идея открытия центра возникла на основе успешного опыта сотрудничества университета с Канадским колледжем английского языка.