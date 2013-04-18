Путин рассказал, когда в Россию не пустят без загранпаспорта

Об этом сообщают РИА Новости.

Первоначально директор ФМС Константин Ромодановский предложил ввести подобную практику через полгода, однако В.Путин заметил, что "за полгода наши партнеры не успеют напечатать зарубежные паспорта для своих граждан".

"Мы прекрасно понимаем, какая это огромная работа", - сказал В.Путин и предложил начальный срок 1 января 2015 года.

Президент РФ отдельно указал директору ФМС на необходимость соблюдать международную практику по приграничному обмену, подразумевающую льготные правила пересечения границы жителями приграничных районов.