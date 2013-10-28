Россия не собирается вводить визовый режим с Украиной, но думает о загранпаспортах
13:43, 28 октября 2013Политика
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Россия не предполагает вводить визовый режим в отношении Украины, заявляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о визах и загранпаспортах
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на вопрос студента Донского государственного технического университета о планах по введению визового режима.
При этом, по словам Лаврова, при поездках между двумя странами должны использоваться загранпаспорта.
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"Загранпаспорт сейчас сделать не проблема, абсолютно верно. Надо сделать так, чтобы к моменту, когда этот режим будет вводиться, чтобы все, кто хотел, эти паспорта получил. А визы нам не нужны. Я считаю, это будет колоссальной ошибкой. Российская Федерация визы вводить не предполагает", - отметил Лавров.
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