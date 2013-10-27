Саакашвили: Грузия выбрала нового президента

«Хочу поблагодарить всех избирателей, так как любой выбор означает продвижение демократических институтов в стране. Избиратели Грузии сказали свое слово, я хочу сказать всем, кто недоволен результатами: мы должны уважать любой выбор - таковы правила демократии», - сказал Саакашвили, передает РИА Новости.

По теме: После инаугурации нового президента Саакашвили планирует отдыхать

При этом он отметил, что явка избирателей, по сравнению с предыдущими президентскими выборами (досрочные выборы в 2008 году), была низкая, что является сигналом того, «что с народом нужно постоянно поддерживать отношения».

Окончательная явка избирателей на выборах президента Грузии составила 46,6%, заявила спикер Центризбиркома Екатерина Азарашвили. На выборах президента в 2008 году явка составила 56,62%.

Согласно данным exit-poll, со значительным отрывом от остальных кандидатов побеждает Георгий Маргвелашвили из ”Грузинской мечты”, на втором месте кандидат от бывшей правящей партии ”Единое национальное движение” Давид Бакрадзе, на третьем - лидер оппозиционной партии ”Демократическое движение - Единая Грузия” Нино Бурджанадзе.