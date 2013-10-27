На выборах в Грузии побеждает кандидат от правящей партии - экзит-полы

По данным экзит-полов, за него него проголосовали 66,7 процента избирателей.

Второе место занял Давид Бакрадзе. За него проголосовали 22,2 процента, он представляет партию «Единое национальное движение» (ЕНБ), лидером которой является нынешний президент Михаил Саакашвили, передает РИА Новости.

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На третьем месте с 7,5 процента оказалась бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Всего в голосовании участвовал 21 политик. Первые официальные результаты голосования грузинский ЦИК должен объявить в ночь на 28 октября.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. По данным на 17:00 явка составила 39 процентов.