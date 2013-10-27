После инаугурации нового президента Саакашвили планирует отдыхать

Как передает РИА Новсти, об этом грузинський лидер сказал журналистам, которых пригласил к себе домой после голосования на сегодняшних выборах.

На днях Саакашвили с семьей переселился в свою квартиру из особняка на окраине Тбилиси, расходы на содержание которого оплачивало государство.

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«Сегодня я погулял на бульваре в Анаклия (курортный поселок на черноморском побережье). Я готовлюсь к тому периоду, когда хоть на какое-то время смогу немножко отдыхать, собрать силы. Вообще-то я не устал, но эмоционально я перегружен», - цитирует агентство "Новости-Грузия" слова Саакашвили.

По его словам, «как бы ни закончились парламентские выборы 2012 года, он собирался отдохнуть от политики».

«Если бы они закончились таким образом, что было бы продолжено развитие страны, я собирался вообще уйти из политики. Об этом знали мои соратники и международные партнеры. Сейчас в Грузии период неопределенности и для меня гораздо значительнее, чтобы страна определилась, а не я», - сказал Саакашвили.

В воскресенье, 27 октября, в Грузии проходят президентские выборы, на которых зарегистрированы 23 кандидата. Согласно Конституции, Саакашвили не мог принять участие в выборах, так как в 2008 году он уже был избран на второй срок.

После парламентских выборов 1 октября прошлого года партия "Единое национальное движение", лидером которой по сей день является Саакашвили, утратила позиции правящей и перешла в оппозицию. Выборы выиграла коалиция "Грузинская мечта", которая сформировала правительство во главе с Бидзиной Иванишвили. Коалиция выставила на выборы в качестве кандидата в президенты Георгия Маргвелашвили. От "Единого национального движения" на пост президента Грузии баллотируется экс-спикер парламента Давид Бакрадзе.