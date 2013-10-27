После инаугурации нового президента Саакашвили планирует отдыхать

18:39, 27 октября 2013
Мир
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Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил , что после инаугурации нового главы страны собирается немного отдохнуть.

Саакашвили заявил, что после инаугурации нового главы страны собирается немного отдохнуть

Как передает РИА Новсти, об этом грузинський лидер сказал журналистам, которых пригласил к себе домой после голосования на сегодняшних выборах.

На днях Саакашвили с семьей переселился в свою квартиру из особняка на окраине Тбилиси, расходы на содержание которого оплачивало государство.

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«Сегодня я погулял на бульваре в Анаклия (курортный поселок на черноморском побережье). Я готовлюсь к тому периоду, когда хоть на какое-то время смогу немножко отдыхать, собрать силы. Вообще-то я не устал, но эмоционально я перегружен», - цитирует агентство "Новости-Грузия" слова Саакашвили.

По его словам, «как бы ни закончились парламентские выборы 2012 года, он собирался отдохнуть от политики».

«Если бы они закончились таким образом, что было бы продолжено развитие страны, я собирался вообще уйти из политики. Об этом знали мои соратники и международные партнеры. Сейчас в Грузии период неопределенности и для меня гораздо значительнее, чтобы страна определилась, а не я», - сказал Саакашвили.

В воскресенье, 27 октября, в Грузии проходят президентские выборы, на которых зарегистрированы 23 кандидата. Согласно Конституции, Саакашвили не мог принять участие в выборах, так как в 2008 году он уже был избран на второй срок.

После парламентских выборов 1 октября прошлого года партия "Единое национальное движение", лидером которой по сей день является Саакашвили, утратила позиции правящей и перешла в оппозицию. Выборы выиграла коалиция "Грузинская мечта", которая сформировала правительство во главе с Бидзиной Иванишвили. Коалиция выставила на выборы в качестве кандидата в президенты Георгия Маргвелашвили. От "Единого национального движения" на пост президента Грузии баллотируется экс-спикер парламента Давид Бакрадзе.

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