Украинские дипломаты добиваются встречи с задержанными в Индии украинцами

Сотрудники посольства Украины в Индии намерены добиться возможности встретиться с тремя украинскими гражданами, которые находились на задержанном властями Индии судне Seaman Guard Ohio и были арестованы по обвинениям в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель посольства Роман Пыриг.

"Мы стараемся получить разрешение на встречу с нашими задержанными гражданами. Мы пытаемся получить доступ в тюрьму, где им можно было бы оказать соответствующую правовую помощь. Всего, по нашим данным, на судне находились 10 членов экипажа и 25 охранников. Двое членов экипажа (капитан и старший механик), а также один охранник - украинцы", - заявил дипломат.

В воскресенье индийские СМИ сообщили, что старший механик попытался повеситься на мачте судна. Его успели остановить полицейские. Мужчина был доставлен в больницу, угрозы его здоровью нет. Он, а также капитан, которые были единственными членами экипажа, остававшимися на судне для обеспечения его технической готовности, были позднее помещены под арест, как и другие моряки. В понедельник СМИ сообщили, что старший механик попытался покончить с собой во второй раз, теперь в тюрьме. "Сейчас мы проверяем информацию о ситуации с ним", - заявил Пыриг.

Судно, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано в ночь на 12 октября. Экипаж состоял из граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины. По данным властей, на судне, у которого не было разрешения на заход в индийские воды, обнаружены 31 автомат и почти 5 тысяч патронов. Кроме того, на Seaman Guard Ohio было 1,5 тысячи литров дизельного топлива, предположительно, нелегально приобретенного. В субботу членам экипажа было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также незаконном приобретении топлива.