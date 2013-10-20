СМИ: В Индии пытался повеситься украинец - капитан задержанного корабля

Попытке самоубийства помешала полиция, сообщает lb.ua со ссылкой на зарубежные СМИ.

19 октября капитан пытался повеситься в своей каюте, однако его заметил полицейский, который позвал на помощь и помог вынуть Дудника из петли, сообщает The Telegraph.India.

Украинец пояснил, что совершил попытку самоубийства из-за того, что был в депрессии и опасался, что его посадят в тюрьму.

Валентин Дудник оставался на борту корабля для обслуживания техники вместе с другим украинцем – главным инженером Валерием Сидоренко. После ЧП их обоих доставили в полицейский участок в Тутикорине, а затем отправили на обследование в больницу. После этого украинцев отправили в местную тюрьму.

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Представители украинского посольства в Индии планируют прибыть на место инцидента для выяснения обстоятельств.

Напомним, 12 октября береговая охрана Индии задержала американское судно Seaman Guard Ohio, на борту которого находятся трое граждан Украины. Правоохранители Индии получили информацию о том, что на борту судна может находиться оружие. Однако в МИД Украины информацию об оружии опровергли.