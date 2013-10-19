Нидерланды грозят России международным трибуналом из-за ситуации с Greenpeace

Нидерланды намерены обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву, если ситуация с активистами Greenpeace в России не разрешится к понедельнику.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт нидерландской телерадиокомпании NOS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте.

"Если в понедельник решения не будет, Нидерланды обратятся в Международный трибунал в Гамбурге", - заявил нидерландский премьер.

При этом Рютте в очередной раз упомянул, что говорить о возможной отмене визита в Россию короля Нидерландов в связи с рядом неприятных инцидентов в отношениях двух стран пока преждевременно. Предполагается, что король Виллем-Александр с супругой посетит Россию 9 ноября. Визит приурочен к официальному закрытию перекрестного года России и Нидерландов, который проходит в настоящее время.

"Эти инциденты мы должны урегулировать последовательно, шаг за шагом, спокойно. И затем мы сможем вместе торжественно отметить закрытие года России и Нидерландов", - сказал Рютте.

Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф"для акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов были арестованы, среди которых, – украинец Руслан Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.