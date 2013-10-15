В России еще не решили, когда рассмотрят апелляцию украинца из Greenpeace

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, сейчас апелляция еще находится в Ленинском районном суде Мурманска и не передана в областной суд, который должен рассматривать эту апелляцию.

“Даты пока нет, мы ожидаем решения районного суда о передаче материалов в областной суд и определения областным судом даты рассмотрения апелляции нашего гражданина”, - сказал Перебийнис.

По его словам, сейчас украинских дипломатов нет в Мурманске, но в день, когда будет рассматриваться апелляция, генеральный консул должен находиться в Мурманске.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Было задержано 30 человек, в частности иностранцы, среди которых, – украинец Якушев.

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24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

25 сентября Президент России Владимир Путин во время заседания III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» сказал, что не считает пиратами активистов Greenpeace, которых задержали российские правоохранительные органы за акцию возле платформы «Газпрома» в Печерском море.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были осуждены к двум месяцам ареста.

2 октября двум активистам «Гринпис» с ледокола Arctic Sunrise - видеооператору-фрилансеру из Великобритании и активистке из Бразилии предъявлены обвинения в пиратстве. Это обвинение грозит заключением на срок от 10 до 15 лет. Также официальное обвинение в пиратстве выдвинуто украинскому члену экипажа судна Greenpeace Якушеву.