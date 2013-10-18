Киргизия тянет Японию и Корею в Таможенный союз

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Джоомарт Оторбаев предложил Южной Корее и Японии вступить в Таможенный союз.

Как сообщается на сайте правительства Киргизии, об этом первый вице-премьер сказал на конференции высокого уровня «Глобальное сотрудничество в эру Евразии» в Сеуле.

Затрагивая тему Таможенного союза (ТС), он подчеркнул, что в настоящее время в стране ведутся активные дебаты по рискам вступления Кыргызстана в организацию.

Однако, по словам первого вице-премьер-министра, несмотря на жесткую конкуренцию, с которой придется столкнуться кыргызстанским предпринимателям, вступление в ТС должно позитивно сказаться на развитие рынка путем расширения его территории и потенциальных партнеров по ведению бизнеса.

«Таможенный союз имеет все шансы стать эффективным членом Евразийского экономического союза. Я предлагаю Корее и Японии также вступить в Таможенный союз и расширить экономические возможности», — заключил Оторбаев.

Читайте также: Лукашенко угрожает России выходом из Таможенного союза

Справка УНИАН. Таможенный союз заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Киргизии, Украина и Таджикистан.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство, которое должно стать важной вехой на пути к созданию крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

3 сентября Президент Армении заявил о намерении вступить в Таможенный союз.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

В апреле 2012 г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы «дорожные карты» по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.