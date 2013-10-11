Лукашенко угрожает России выходом из Таможенного союза

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Глава государства заявил о возможных трудностях членства в ТС в контексте взимания нефтяных пошлин. Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин обещал с 1 января 2014 года устранить все ограничения в торговле, сообщает Лента.ру со ссылкой на Интерфакс.

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По словам белорусского президента, Минск перечисляет в бюджет РФ четыре миллиарда долларов пошлин ежегодно. «А если бы они [четыре миллиарда] остались в стране? Я бы построил здесь уже Эмираты», — заверил Лукашенко (цитата по БелаПАН). Президент отметил, что снимать торговые преграды должны все участники Таможенного союза.

Белорусь получает нефть из РФ беспошлинно, но обязана отчислять пошлины в том случае, если продает полученные из российского сырья нефтепродукты в третьи страны. По итогам 2012 года Минск перечислил в бюджет РФ 3,8 миллиарда долларов пошлин.

В прошлом году Москва и Минск подписали договор о поставках нефти на весь год. Следующее соглашение Россия отказалась подписывать на весь год из-за махинаций белорусских нефтяников, которые поставляли нефтепродукты под видом разбавителей и растворителей, не уплачивая пошлину. Сообщалось, что Кремль оценил убытки от этих махинаций в полтора миллиарда долларов. Объем поставляемого в 2013 году сырья согласовывается раз в квартал.