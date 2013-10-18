За беспорядки в Бирюлево арестовали украинца

Он один из четырех фигурантов уголовного дела о хулиганстве в московском районе Бирюлево Западное, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщили в московской полиции, фигурантами данного дела стали два москвича и один житель Подмосковья. Суд 15 и 17 октября заключил под стражу двух из них - трижды судимого Артема Новикова и уроженца Волгограда Тимура Мусикаева. Им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Сегодня был задержан и четвертый участник беспорядков, названный "самым активным".

В ночь на 10 октября в Западном Бирюлево, районе на юге Москвы, неизвестный зарезал молодого человека, после чего скрылся. Позднее по подозрению в этом преступлении был задержан Орхан Зейналов. Жители района в минувшее воскресенье, 13 октября, собрались, чтобы потребовать скорейшего расследования убийства, а также закрытия Покровской овощной базы и ужесточения миграционной политики. Однако "народный сход" перерос в беспорядки, по итогам которых были задержаны почти 400 человек. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 23 человека, в том числе восемь полицейских.