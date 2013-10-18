Полиция задержала самого активного участника беспорядков в Бирюлево

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

"Задержанный принимал наиболее активное участие в хулиганских действиях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот молодой человек сегодня был арестован Тверским районным судом города Москвы по ходатайству следователя.

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На прошлой неделе на глазах у своей девушки в Бирюлево был зарезан 25-летний Егор Щербаков, камеры наблюдения зафиксировали, что убийство совершил мужчина неславянской внешности. Жители Бирюлево Западное в воскресенье вышли на "народный сход", требуя закрыть местную овощебазу, где, по их мнению, работает много нелегальных мигрантов и ужесточить миграционную политику. Акция закончилась погромом и массовыми беспорядками, были арестованы около 400 человек.