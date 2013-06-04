Украина хочет снова стать членом Совета безопасности ООН
Украина намерена получить место непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2016-2017 годах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с иностранными послами стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, аккредитованными в Украине по совместительству.
“Одним из приоритетов является получение места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2016-2017 годов”, - сказал Кожара.
По его словам, в этом вопросе МИД Украины рассчитывает на поддержку государств, которые представляют послы.
Кожара подчеркнул, что Украина уже трижды входила в состав Совета Безопасности ООН и имеет длительный опыт выполнения этой почетной миссии.
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По словам министра, Украина выступает активным контрибутором военного и полицейского персонала для операций ООН по поддержке мира и безопасности, в частности на Африканском континенте. Кожара напомнил, что в свое время ремонтно-восстановительный батальон и вертолетный отряд из Украины в составе Миссии ООН в Сьерра-Леоне способствовал завершению конфликта и стабилизации ситуации в этой стране. Сегодня украинское вертолетное подразделение в рамках миротворческих операций под эгидой ООН также вносит важный вклад в дело урегулирования конфликта в Либерии, Кот-д’Ивуаре и Демократической Республике Конго.
По словам министра, на сегодняшний день 665 украинских военнослужащих выполняют задачу в составе 10 международных миссий и операций под эгидой Организации Объединенных Наций, НАТО и ЕС на территории 7 стран мира.
“Укрепление мира на Африканском континенте будет одним из главных приоритетов для Украины в случае избрания нашего государства в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН”, - сказал Кожара.