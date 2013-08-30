Обама: Совбез ООН "не способен" принять меры в отношении Сирии

По словам Обамы, бездействие в данной ситуации будет означать бессмысленность международных норм. Президент отметил, что США предпочли бы найти "многостороннее" решение по Сирии.

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Об этом сообщает РИА Новости по информации Рейтер со ссылкой на заявление Обамы, сделанное во время выступления в пятницу.

Как сообщал УНИАН, Барак Обама намерен проконсультироваться с конгрессом перед принятием решения о нанесении ударов по Сирии, заявил госсекретарь США Джон Керри.