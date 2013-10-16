В России изменили приговор Навальному

Второму фигуранту "дела Кировлеса" Петру Офицерову назначено четыре года условно, сообщает РИА Новости.

Приговор вступил в силу.

Суд назначил Навальному и Офицерову испытательный пятилетний срок, а также обязательство дважды в месяц являться по месту прописки.

Напомним, суд в Кирове 18 июля приговорил Навального к пяти, а его соучастника Офицерова - к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества КОГУП "Кировлес" взыскан миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда. Однако на следующий день Кировский облсуд удовлетворил представление прокуратуры, частично изменив приговор, и оба фигуранта были освобождены из-под стражи.