В России изменили приговор Навальному
12:29, 16 октября 2013Мир
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Кировский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве Алексею Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок
Навальному изменили приговор
Второму фигуранту "дела Кировлеса" Петру Офицерову назначено четыре года условно, сообщает РИА Новости.
Приговор вступил в силу.
Суд назначил Навальному и Офицерову испытательный пятилетний срок, а также обязательство дважды в месяц являться по месту прописки.
Напомним, суд в Кирове 18 июля приговорил Навального к пяти, а его соучастника Офицерова - к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества КОГУП "Кировлес" взыскан миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда. Однако на следующий день Кировский облсуд удовлетворил представление прокуратуры, частично изменив приговор, и оба фигуранта были освобождены из-под стражи.
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