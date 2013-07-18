Суд приговорил Навального к 5 годам лишения свободы

11:28, 18 июля 2013
Мир
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Ленинский суд Кирова приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес»

Алексей Навальный

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такой приговор огласил судья Сергей Блинов.

Блинов подчеркнул, что суд пришел к выводу, что вина Навального и Петра Офицерова в совершении преступления полностью доказана, а показания свидетелей достаточны для постановления обвинительного приговора.

«Доводы Навального о его уголовном преследовании по политическим мотивам ничем не подтверждены», - заявил он.

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Судья также сообщил, что Навальный и Офицеров реализовывали лесопродукцию по заниженным ценам, чем нанесли ущерб в 16 млн руб. (около 500 тыс. долл.)

По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года Алексей Навальный, вступив в сговор с директором ООО «Вятская лесная компания» Петром Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым, организовал хищение более 10 тыс. кубометров леса. За «организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере» прокурор ранее просил назначить Навальному шесть, а Офицерову - пять лет лишения свободы со штрафом обоим по одному миллиону рублей.

После оглашения судебного приговора полицейский надел наручники на Навального и вывел его из зала суда.

Кроме этого, директор ООО «Вятская лесная компания» Петр Офицеров, которого судили вместе с Навальным, приговорен к 4 годам лишения свободы.

Осужденные также должны заплатить штраф в размере 1 млн руб.

По словам судьи, смягчающим фактором для обоих осужденных является наличие у них малолетних детей. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что защита намерена обжаловать такое решение суда.

Напомним также, что 17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.

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