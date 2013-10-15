В России задержан подозреваемый в убийстве в Бирюлево

Зейналова поймали на территории города Коломна Московской области. Сейчас полицейские доставляют его на вертолете в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МВД.

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"Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов СОБРа, в настоящее время его доставляют в Москву", - сказал собеседник.