В России задержан подозреваемый в убийстве в Бирюлево

17:47, 15 октября 2013
Мир
2013 0

Полиция задержала Орхана Зейналова, которого подозревают в убийстве Егора Щербакова в московском районе Западное Бирюлево.

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Зейналова поймали на территории города Коломна Московской области. Сейчас полицейские доставляют его на вертолете в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МВД.

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"Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов СОБРа, в настоящее время его доставляют в Москву", - сказал собеседник.

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