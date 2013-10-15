Установлена личность подозреваемого в убийстве Егора Щербакова (фото, видео)
11:05, 15 октября 2013Мир
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Полиция установила уроженца Азербайджана, возможно, причастного к убийству Егора Щербакова, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Орхан Зейналов Захит Оглы
"Это уроженец Азербайджана 1982 года рождения Орхан Зейналов Захит Оглы", - сказал собеседник агентства.
Убийство Щербакова в воскресенье привело к массовым беспорядкам в московском районе Западное Бирюлево.
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