Установлена личность подозреваемого в убийстве Егора Щербакова (фото, видео)

Полиция установила уроженца Азербайджана, возможно, причастного к убийству Егора Щербакова, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Это уроженец Азербайджана 1982 года рождения Орхан Зейналов Захит Оглы", - сказал собеседник агентства. Убийство Щербакова в воскресенье привело к массовым беспорядкам в московском районе Западное Бирюлево.

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