ЕС снимет санкции против Ирана в случае решения вопроса ядерной программы

Международные санкции, которые действуют в отношении Ирана, могут быть сняты лишь только в том случае, если Тегеран предпримет реальные шаги для прояснения вопросов по ядерной программе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Верховного комиссара ЕС по внешней политике Майкл Мэнн, сообщает РИА Новости.

"Санкционный режим, который действует в отношении Ирана, в том числе и экономические ограничения, был направлен для того, чтобы призвать Иран прояснить ряд вопросов по его ядерной программе... Причиной отмены этих санкций могут стать лишь реальные изменения в ходе переговорного процесса", - сказал Мэнн.

Переговоры "шестерки" международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и Ирана начались во вторник в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

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Глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил во вторник, что Тегеран готов развеять опасения стран Запада по поводу своей ядерной программы.

США, ряд других западных стран и Израиль подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие под прикрытием программы мирного атома, Тегеран это отрицает. США ввели в отношении Ирана санкции по линии ООН и двусторонние санкции, которые уже нанесли существенный ущерб экономике страны. Переговоры проходят на фоне значительного смягчения риторики США и Ирана, лидеры которых дали понять, что готовы решать проблему с ядерной программой Тегерана мирным путем.