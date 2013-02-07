США ввели новые санкции в отношении Ирана

Также США установили санкции против иранской государственной телекомпании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтерс.

Минфин США заявил, что новые меры сокращают список стран, которые, не нарушая санкционный режим США, могут покупать нефть у Ирана. Санкции также затрудняют Тегерану доступ к средствам, вырученным от продажи нефти за рубеж.

Также США в среду ввели санкции в отношении государственной телекомпании IRIB. Компания под руководством Эззатоллы Заргами (Ezzatollah Zarghami), по данным министерства финансов США, занимается цензурой и транслированием добытых под давлением признаний политических заключенных.

Представитель министерства финансов заявил, что "до тех пор, пока Иран не реагирует на обеспокоенность мирового сообщества его ядерной программой, США будет применять санкции и усиливать экономическое давление на иранский режим".

США, ряд других стран Запада и Израиль обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и принятые в одностороннем порядке рядом стран и организаций резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать её исключительно мирную направленность.