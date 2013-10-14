США готовы к взаимным уступкам с Ираном, вплоть до снятия санкций

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

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Источник отметил, что Вашингтон готов быстро отменить санкции против Ирана, если Тегеран сможет снять обеспокоенность мирового сообщества по поводу своей ядерной программы, сообщает РИА Новости.

Очередной раунд переговоров представителей "шестерки" международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и Исламской Республики Иран пройдет в Женеве 15-16 октября.